Мінекономіки встановило нові обмеження на ціни на бензин і ДП

Міністерство економіки України знизило середню вартість літра бензину до 26,67 грн і дизельного палива – до 21,64 грн.



На їхній основі визначаються ціни на АЗС, пише пресслужба Мінекономіки.

«Відповідно до вимог пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” на підставі розрахунків акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (лист від 11.08.2021 № 16/3-81-21) визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 21,64 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 26,67 гривень», — йдеться у повідомленні.

У порівнянні з початком серпня середня вартість бензинів знизилася на 19 копійок, а дизель подешевшав на 60 копійок (3 серпня середня ціна бензину була 22,24 грн/л, дизеля – 26,86 грн/л).

«Термінал» писав, Мінекономіки поки не бачить необхдності у регулюванні роздрібних цін на скраплений вуглеводневий газ (LPG), як це відбувається з бензином і дизпаливом.

