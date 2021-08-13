Мінекономіки встановило нові обмеження на ціни на бензин і ДП

Обновлено: Август 13, 2021. Тэги: , , ,

Мінекономіки встановило нові обмеження на ціни на бензин і ДП

Міністерство економіки України знизило середню вартість літра бензину до 26,67 грн і дизельного палива – до 21,64 грн.

На їхній основі визначаються ціни на АЗС, пише пресслужба Мінекономіки.

«Відповідно до вимог пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” на підставі розрахунків акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (лист від 11.08.2021 № 16/3-81-21) визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 21,64 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 26,67 гривень», — йдеться у повідомленні.

У порівнянні з початком серпня середня вартість бензинів знизилася на 19 копійок, а дизель подешевшав на 60 копійок (3 серпня середня ціна бензину була 22,24 грн/л, дизеля – 26,86 грн/л).

«Термінал» писав, Мінекономіки поки не бачить необхдності у регулюванні роздрібних цін на скраплений вуглеводневий газ (LPG), як це відбувається з бензином і дизпаливом.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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