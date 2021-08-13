На АЗС автогаз за тиждень подорожчав на понад 2 грн

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 13 серпня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС зросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 28.93 грн/л, бензину А-95 євро дещо зросла на 0.0% (1.0 коп/л) до 30.38 грн/л. Дизельне пальне євро зросло в ціні на 0.00% (1.0 коп/л) до 28.65 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, за 13 серпня 2021 р подорожчав на 0.19 % (3.0 коп/л) до 16.98 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 55,9 %.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 євро
|28.93
|24.45
|0.03
|0.36
|Бензин А-95 євро
|30.38
|25.35
|0.03
|-0.01
|Дизельне пальне Евро
|28.65
|23.49
|0.03
|-0.14
|Зріджений газ
|16.98
|11.15
|0.19
|2.44
Довідково:
Сервіс PsycheaFUEL 3.0 дозволяє зробити аналіз вартнісних показників.
Тел.: +38 (050) 331-7769
Email: oil@ukroil.com.ua