Нафта коливається в ціні другий день поспіль на тлі погіршення прогнозу МЕА

Нафтові ціни продовжують коливатися другу сесію поспіль на тлі погіршення прогнозу Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) щодо світового попиту на сировину в поточному році.



Вартість жовтневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:24 мск становила $ 70,64 за барель, що на $ 0,67 (0,94%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 0,13 (0,2%) — до $ 71,31 за барель, пише «Investing.com».

Ціна ф’ючерсів на WTI на вересень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 68,38 за барель, що на $ 0,71 (1,03%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів скоротилася на $ 0,16 (0,2%) — до $ 69,09 за барель.

Ринок знаходиться під тиском побоювань навколо попиту на нафту в КНР на тлі боротьби влади країни з новим спалахом коронавируса, відзначають експерти CBA.

«Попит на нафту в Китаї, як очікується, знизиться в поточному кварталі, оскільки застосовується державою стратегія нульової терпимості до COVID-19 привела до введення повсюдних обмежень», — цитує Dow Jones огляд CBA.

МЕА знизило на 0,1 млн б / д прогноз зростання попиту на нафту в 2021 році, але підвищило його на 0,2 млн б / д на 2022 рік, слід з щомісячного звіту агентства, опублікованого в четвер.

В даний час прогнозується зростання світового попиту в середньому на 5,3 млн б / д — до 96,2 млн б / д в 2021 році і ще на 3,2 млн б / д в 2022 році — до 99,3 млн б / с. Минулого місяця очікувалося, що попит в світі в 2021 році зросте на 5,4 млн б / д — в середньому до 96,4 млн б / д, у 2022 році — на 3 млн б / д, до 99,5 млн б / с.

«Світовий попит на нафту в червні виріс на 3,8 млн б / д в порівнянні з попереднім місяцем, чому сприяло підвищення мобільності в Північній Америці і Європі», — зазначає агентство. Однак в липні, пише МЕА, підвищення попиту різко скоротилося, і прогноз на решту 2021 року було знижено у зв’язку з погіршенням ситуації з пандемією і переглядом історичних даних.

Тим часом аналітики ОПЕК в своєму щомісячному огляді, який також був оприлюднений у четвер, залишили оцінку темпів зростання попиту на нафту в 2021 і 2022 роках без змін у порівнянні з попереднім звітом, незважаючи на підвищення прогнозу по зростанню ВВП.