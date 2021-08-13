В Міненерго почали роботу з розробки Водневої стратегії

В Міненерго відбулося перше засідання міжвідомчої робочої групи з розробки Водневої стратегії.



Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна відмітила, що Стратегія має бути динамічним документом з урахуванням новизни галузі.

«Водень сьогодні має вирішальне значення для перетворення Європи на клімат-нейтральний континент до середини століття, тобто до 2050 року. Ключовою перевагою водню є те, що він може забезпечити інтеграцію всіх секторів. Починаючи від балансування режимів енергосистеми, використання в металургійній та хімічній промисловості, транспорті та опаленні», — зазначила Юлія Підкоморна.

Зважаючи на обмеженість ресурсів для виробництва «зеленого водню» європейські країни розглядають Україну як пріоритетного партнера в частині імпорту водню.

Ця перевага буде використана для розвитку водневої економіки України.

«Аналітики стверджують, що розвиток водневої енергетики буде підкорятися так званому закону Райта, за яким зростання масштабу виробництва буде приводити до падіння витрат. Тому ми маємо визначити найбільш ефективні для України способи виробництва водню, використання ресурсів необхідних для виробництва зокрема водних під час електролізу, можливість масштабування невеликих проектів до промислових обсягів», — наголосила заступниця міністра.За результатами засідання було визначено основні напрями, за якими працюватимуть члени робочої групи та окреслено коло питань для наступного детального опрацювання.

«Термінал» писав, у 2021 році в Україні стартує розробка Водневої стратегії; до роботи буде залучено авторитетні міжнародні компанії та вітчизняних експертів. Про це заявив заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час Першої щорічної міжнародної конференції «Розвиток водневих технологій в Україні та у світі».

