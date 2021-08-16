16 серпня Полтавщина лідер з підвищення цін на автогаз

16 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне пальне змінювалися різнопланово.

Найбільший темп зростання ціни зафіксували в Полтавській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Полтавщина зайняла 2 з кінцяе місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (15,17 грн / л), Донецькій (16,81 грн / л) і Чернівецькій (16,82 грн / л) областях.





Підвищення середньої роздрібної ціни на газ на Полтавщині за добу склало 0,08 грн / л, що є найбільшим зростанням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 17,48 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 1,79 грн вища найменьшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 17 липня 2021 р і становила 15,69 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

SHELL (14.99)

Алмакс-Авто (16.86)

Авиас Плюс (16.92)

TAT NEFT (16.92)

Укрнафта (16.94)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 14,99 грн / л. до максимальних 17,68 грн / л.