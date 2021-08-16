2021-08-16: Brent подешевшала до $ 69,82 за барель

Ціни на нафту знижуються в понеділок у зв’язку з сигналами, що поширення нового штаму COVID-19 «дельта» почало негативно позначатися на китайській економіці.

Про це пише «Investing.com».

Число діючих нафтових бурових установок в США минулого тижня збільшилася на 10 одиниць, до 397 установок. Зростання став найістотнішим з квітня.

Вартість жовтневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:15 МСК у понеділок становить $ 69,82 за барель, що на $ 0,77 (1,09%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п’ятницю ці контракти подешевшали на $ 0,72 (1%) — до $ 70,59 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $ 67,68 за барель, що на $ 0,76 (1,11%) нижче підсумкового значення попередньої сесії.

У п’ятницю вартість цих контрактів опустилася на $ 0,65 (0,9%) — до $ 68,44 за барель. «Побоювання, пов’язані з поширенням» дельти «, тиснуть на нафтовий ринок», — говорить засновник консалтингової компанії Vanda Insights Вандана Харі, відзначаючи, що цей фактор, зокрема, обмежує туристичну активність в західних країнах. «Висока волатильність нафтового ринку збережеться, принаймні, до тих пір, поки ми не побачимо різке скорочення захворюваності COVID-19 в США і Китаї», — наводить слова Хари агентство Bloomberg.