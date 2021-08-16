2021-08-16: Brent подешевшала до $ 69,82 за барель

Обновлено: Август 16, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-08-16: Brent подешевшала до $ 69,82 за барель

Ціни на нафту знижуються в понеділок у зв’язку з сигналами, що поширення нового штаму COVID-19 «дельта» почало негативно позначатися на китайській економіці.

Про це пише «Investing.com».

Число діючих нафтових бурових установок в США минулого тижня збільшилася на 10 одиниць, до 397 установок. Зростання став найістотнішим з квітня.

Вартість жовтневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:15 МСК у понеділок становить $ 69,82 за барель, що на $ 0,77 (1,09%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п’ятницю ці контракти подешевшали на $ 0,72 (1%) — до $ 70,59 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $ 67,68 за барель, що на $ 0,76 (1,11%) нижче підсумкового значення попередньої сесії.

У п’ятницю вартість цих контрактів опустилася на $ 0,65 (0,9%) — до $ 68,44 за барель. «Побоювання, пов’язані з поширенням» дельти «, тиснуть на нафтовий ринок», — говорить засновник консалтингової компанії Vanda Insights Вандана Харі, відзначаючи, що цей фактор, зокрема, обмежує туристичну активність в західних країнах. «Висока волатильність нафтового ринку збережеться, принаймні, до тих пір, поки ми не побачимо різке скорочення захворюваності COVID-19 в США і Китаї», — наводить слова Хари агентство Bloomberg.

Автор:

(Всего статей: 18717)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: