Газпром забронював на вересень лише 4% додаткових потужностей ГТС України

Газпром забронював на вересень тільки 4% із запропонованого обсягу додаткових потужностей для транзиту газу через Україну, тоді як у попередні місяці викуповував їх усі, свідчать дані угорської торгової платформи RBP.

Передає Прайм.

Всього на аукціоні в понеділок пропонувалося забронювати на вересень тверді додаткові транзитні потужності в обсязі 15 мільйонів кубометрів газу на добу, але викуплено виявилося тільки 650 тисяч кубів на добу, або близько 4%. При цьому в попередні місяці — з травня Газпром викуповував весь пропонований обсяг в 15 мільйонів кубометрів на добу.

Раніше Термінал писав, що Росія навмисно викликала дефіцит газу, щоб відкрити «Північний потік-2″ — польський журналіст.