Міненерго: 653 млн грн на зарплати шахтарям буде перераховано 16 серпня

Саме таку суму Міністерство енергетики України спрямувало через Міністерство фінансів для виплати заробітної плати шахтарям українських державних шахт.

Згідно із запитом, надісланому Міністерством енергетики, кошти у розмірі 653 029,0 тис. грн. мають бути перераховані на підприємства галузі уже в понеділок, 16 серпня.

“Питання на постійному контролі. На сьогодні Міненерго отримало усі погодження в уряді, бюджетному комітеті Верховної Ради і вже у понеділок, як і планувалось, Міністерство фінансів направить кошти для виплат заробітної плати. Разом із міжнародними партнерами ми працюємо над планом трансформації і державних шахт і вугільних регіонів в цілому”, — сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

За ініціативою Міненерго прийнято розпорядження уряду «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики на 2021 рік» від 14.07.2021 № 760-р, яким здійснено перерозподіл видатків розвитку, передбачених Міненерго в 2021 році.

Станом 06.08.2021 вугледобувними підприємствами Міненерго проведено інвентаризацію за квітень-червень 2021 року і після затвердження розподілу зазначених коштів між одержувачами, Міненерго звернулось до Мінфіну із запитом спрямувати кошти в сумі 653 029,0 тис. грн. на виплату заробітної плати шахтарям.

Раніше «Термінал» писав, 15 червня 2021 року ДП «НАЕК «Енергоатом» перерахував ДП «СхідГЗК» 200 млн грн за урановий концентрат, який повинен бути поставлений в липні поточного року згідно з додатковою угодою №1 до Договору про постачання уранового концентрату № 82-020-02-19-01169 від 22.11.2019 року.

