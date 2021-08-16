Міненерго: 653 млн грн на зарплати шахтарям буде перераховано 16 серпня

Обновлено: Август 16, 2021. Тэги: , ,

Міненерго: 653 млн грн на зарплати шахтарям буде перераховано 16 серпня

Саме таку суму Міністерство енергетики України спрямувало через Міністерство фінансів для виплати заробітної плати шахтарям українських державних шахт.

Згідно із запитом, надісланому Міністерством енергетики, кошти у розмірі 653 029,0 тис. грн. мають бути перераховані на підприємства галузі уже в понеділок, 16 серпня.

“Питання на постійному контролі. На сьогодні Міненерго отримало усі погодження в уряді, бюджетному комітеті Верховної Ради і вже у понеділок, як і планувалось, Міністерство фінансів направить кошти для виплат заробітної плати. Разом із міжнародними партнерами ми працюємо над планом трансформації і державних шахт і вугільних регіонів в цілому”, — сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

За ініціативою Міненерго прийнято розпорядження уряду «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики на 2021 рік» від 14.07.2021 № 760-р, яким здійснено перерозподіл видатків розвитку, передбачених Міненерго в 2021 році.

Станом 06.08.2021 вугледобувними підприємствами Міненерго проведено інвентаризацію за квітень-червень 2021 року і після затвердження розподілу зазначених коштів між одержувачами, Міненерго звернулось до Мінфіну із запитом спрямувати кошти в сумі 653 029,0 тис. грн. на виплату заробітної плати шахтарям.

Раніше «Термінал» писав, 15 червня 2021 року ДП «НАЕК «Енергоатом» перерахував ДП «СхідГЗК» 200 млн грн за урановий концентрат, який повинен бути поставлений в липні поточного року згідно з додатковою угодою №1 до Договору про постачання уранового концентрату № 82-020-02-19-01169 від 22.11.2019 року.

Автор:

(Всего статей: 18717)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: