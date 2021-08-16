У США знову зростає попит на вугілля і бензин

Попит на бензин і вугілля в США зростає в порівнянні з минулим роком на тлі відновлення економіки країни після пандемії COVID-19.

Про це йдеться в доповіді Міністерства енергетики країни (EIA), пише АНГІ.

За даними EIA, американці в середньому за підсумками першого півріччя використовували 8,6 млн барелів бензину на добу (б / д). Того року аналогічний показник дорівнював 8,3 млн б / д.

При цьому, як наголошується в звіті, в другому кварталі цього року зростання попиту на паливо в США виявився сильнішим, ніж прогнозувало EIA. Виходячи з цього, EIA скоригував свій прогноз на весь 2021 рік до 8,8 млн б / д, що буде на 10% вище показника 2020 року. Втім, у порівнянні з 2019 роком рівень споживання бензину в країні залишається помітно нижче — тоді він склав 9,3 млн б / д. Завдяки відновленню економіки і виробництва, зокрема, зростають і обсяги продаваної електроенергії в країні.

За прогнозами EIA, в 2021 році вони виростуть на 2,7% після падіння на 3,9% в 2020 році. При цьому EIA зазначає, що в цьому році помітно зросло споживання вугілля в енергетичному секторі, що в першу чергу пов’язано з подорожчанням газу. В результаті його виробництво за підсумками 2021 року має зрости на 13% в порівнянні з минулим роком — до 607 млн ​​коротких тонн. А його споживання з метою вироблення електроенергії, за прогнозом EIA, зросте відразу на 17%. Втім, як вважають аналітики міністерства, вже в наступному році цей показник скоротиться на 9% і порівняється з плановими показниками довгострокових прогнозів.

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