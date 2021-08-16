Укренерго розпочало реконструкцію двох підстанцій 330 кВ у Харкові

НЕК «Укренерго» розпочала реконструкцію підстанції (ПС) 330 кВ «Харківська» та ПС 330 кВ «Залютине», що розташовані у Харкові.

Реконструкція передбачає повну заміну наявних відкритих розподільчих установок 330 та 110 кВ зі встановленням нових комплектних елегазових розподільчих пристроїв 330 кВ (КРПЕ) та гібридних розподільчих елегазових пристроїв 110 кВ (ГРПЕ) виробництва General Electric, пише пресслужба відомства.

При цьому ГРПЕ 110 кВ будуть вперше використані при реконструкції підстанцій «Укренерго». Також на підстанціях буде встановлено автоматизовану систему керування технологічними процесами (АСКТП), що дозволить керувати обладнанням дистанційно з центрального диспетчерського пункту.

В результаті реконструкції обидві підстанції, побудовані ще у 1957-58 роках, перетворяться на високотехнологічні автоматизовані енергооб’єкти, що відповідають європейським вимогам надійності та безпеки. А використання сучасних компактних КРПЕ 330 кВ та ГРПЕ 110 кВ, які мають високий рівень надійності та значний термін експлуатації, дозволить суттєво зменшити майбутні операційні витрати компанії на обслуговування інфраструктури. На підстанціях також буде повністю реконструйовано систему енергоживлення для власних потреб, замінено пристрої релейного захисту та протиаварійної автоматики 330 кВ, 110 кВ та 35 кВ.

Роботи з реконструкції обох підстанцій виконуватиме консорціум компаній General Electric Grid Solutions (Німеччина) та ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» (Україна), визначений за результатами міжнародних конкурсних торгів. Вартість реконструкції ПС 330 кВ «Харківська» та ПС 330 кВ «Залютине» становить 55 млн євро. Завершити роботи планується у 2023 році.

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