Укренерго розпочало реконструкцію двох підстанцій 330 кВ у Харкові

Обновлено: Август 16, 2021. Тэги: , , ,

Укренерго розпочало реконструкцію двох підстанцій 330 кВ у Харкові

НЕК «Укренерго» розпочала реконструкцію підстанції (ПС) 330 кВ «Харківська» та ПС 330 кВ «Залютине», що розташовані у Харкові.

Реконструкція передбачає повну заміну наявних відкритих розподільчих установок 330 та 110 кВ зі встановленням нових комплектних елегазових розподільчих пристроїв 330 кВ (КРПЕ) та гібридних розподільчих елегазових пристроїв 110 кВ (ГРПЕ) виробництва General Electric, пише пресслужба відомства.

При цьому ГРПЕ 110 кВ будуть вперше використані при реконструкції підстанцій «Укренерго». Також на підстанціях буде встановлено автоматизовану систему керування технологічними процесами (АСКТП), що дозволить керувати обладнанням дистанційно з центрального диспетчерського пункту.

В результаті реконструкції обидві підстанції, побудовані ще у 1957-58 роках, перетворяться на високотехнологічні автоматизовані енергооб’єкти, що відповідають європейським вимогам надійності та безпеки. А використання сучасних компактних КРПЕ 330 кВ та ГРПЕ 110 кВ, які мають високий рівень надійності та значний термін експлуатації, дозволить суттєво зменшити майбутні операційні витрати компанії на обслуговування інфраструктури. На підстанціях також буде повністю реконструйовано систему енергоживлення для власних потреб, замінено пристрої релейного захисту та протиаварійної автоматики 330 кВ, 110 кВ та 35 кВ.

Роботи з реконструкції обох підстанцій виконуватиме консорціум компаній General Electric Grid Solutions (Німеччина) та ТОВ «Чорноморенергоспецмонтаж» (Україна), визначений за результатами міжнародних конкурсних торгів. Вартість реконструкції ПС 330 кВ «Харківська» та ПС 330 кВ «Залютине» становить 55 млн євро. Завершити роботи планується у 2023 році.

Читайте в «Терміналі», Укренерго: Рівень електроспоживання значно збільшився, а запаси вугілля на складах скоротилися.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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