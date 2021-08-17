2021-08-17: Нафта продовжує дешевшати

Світові ціни на нафту у вівторок вранці продовжують знижуватися, як це було впродовж останніх трьох днів, свідчать дані торгів.

Станом на 9.47 за Києвом ціна жовтневих ф’ючерсів на нафту марки Brent впала на 0,56% — до 69,12 долара за барель. Жовтневі ф’ючерси на WTI подешевшали на 0,61% — до 66,64 долара за барель.

За останні три торгові сесії вартість нафти обох марок подешевшала на 2,5-2,8%. Таке зниження було викликане новими побоюваннями за попит на сировину у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в світі.

Раніше Термінал писав, що МВФ підвищив прогноз середніх цін на нафту в 2021 році.