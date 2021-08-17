Країни ОПЕК +, вирішили не нарощувати видобуток нафти понад заплановані рівнів

Країни, що входять в угоду ОПЕК +, вирішили не нарощувати видобуток нафти понад заплановані рівнів.

Раніше такого рішення вимагала адміністрація президента США Джо Байдена, пише АНГІ.

Нагадаємо, Вашингтон закликав ОПЕК + збільшити нафтовидобуток на тлі зростання цін на бензин в США, що сприяє прискоренню інфляції, яка, в свою чергу, загрожує сповільнити економічне зростання. Тоді прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі наголосила на важливості приведення у відповідність ціноутворення на світовому ринку нафти до того, що «справедливо і конкурентоспроможним».

Країни ОПЕК + вже домовилися про збільшення видобутку на 400 тис. барелів на добу щомісяця з серпня до кінця поточного року. Тому додаткове збільшення видобутку не має сенсу, так як тоді пропозиція перевищить попит на ринку.

Читайте в «Терміналі», країни ОПЕК збільшили видобуток нафти в липні і виконали угоду на 115%.