Україна з початку року збільшила імпорт вугілля на майже на 14%

Україна в січні-липні 2021 року збільшила імпорт вугілля кам’яного та антрациту (код ТН ЗЕД 2701) на 13,6% (на 1 млн 398,115 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року — до 11 млн 675,824 тис. тонн.

За даними Державної митної служби, вугілля імпортовано на $1 млрд 160,575 млн, що на 5,6% більше, ніж у січні-липні-2020 ($1 млрд 99,104 млн), пише Інтерфакс -Україна.

З РФ надійшло вугілля на $695,294 млн (частка в імпорті 59,91%), США — на $270,251 млн (23,29%), Казахстану — на $133,183 млн (11,48%), інших країн — на $61,847млн (5,33%).

Експорт Україною вугілля за сім місяців 2021 року становив 0,204 тис. тонн на $0,025 млн, зокрема до Угорщини — на $0,011 млн, Білорусі — на $0,007 млн, Болгарії — на $0,007 млн. За аналогічний період 2020-го експорт становив 1,954 тис. тонн на $0,148 млн, зокрема до Польщі — на $0,141 млн, Молдови — на $0,007 млн.

Україна у 2011 році імпортувала вугілля і антрацит на $2 млрд 760,897 млн, а експортувала — на $775,109 млн, 2012-му — на $2 млрд 637,028 млн і $609,392 млн відповідно, 2013-му — на $1 млрд 973,751 млн і $737,009 млн, 2014-му — на $1 млрд 773,195 млн і $521,017 млн, 2015-му — на $1 млрд 632,478 млн і $53,651 млн, 2016-му — на $1 млрд 467,091 млн і $44,762 млн, 2017-му — на $2 млрд 744,062 млн і $105,494 млн, 2018-му — на $3 млрд, 349 млн і $8,649 млн, 2019-му — на $2 млрд 816,12 млн і $0,724 млн, 2020 році — на $1 млрд 690,541 млн і $0,229 млн.

Читайте в «Терміналі», Україна в січні-червні 2021 року збільшила імпорт вугілля кам’яного та антрациту на 17,6% або на 1 млн 514,684 тис. тонн, у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року — до 10 млн 145,281 тис. тонн.

