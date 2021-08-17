Зарплата шахтарям профінансована — Міненерго

У понеділок, 16 серпня, Держказначейство за ініціативи Міністерства енергетики спрямувало на рахунки вугледобувних підприємств кошти у розмірі 653 029,0 тис. грн для виплати заробітної плати шахтарям.

Повідомляє Міненерго.

Протягом сьогоднішнього дня всі кошти мають бути перераховані безпосередньо гірникам. Частина грошей була перераховані на картки вже вчора.

Міненерго вчасно отримало всі погодження для виділення коштів, їх було перераховано на рахунки підприємств 16 серпня, як це і планувалося декілька тижнів тому.

Міністерство енергетики вважає пріоритетом плановий та системний підхід до організації роботи галузі, а в першу чергу, виконання зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств.

Кошти було виплачено завдяки розробленому Міненерго розпорядженню Кабінету Міністрів «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики на 2021 рік» від 14.07.2021 № 760-р, яким здійснено перерозподіл видатків розвитку, передбачених Міненерго в 2021 році.

Раніше Термінал писав, що Кабмін зобов’язав шахти спрямовувати на зп борги не менш 80% зароблених коштів.