Рубрика | Официоз, Украина

Зарплата шахтарям профінансована — Міненерго

Обновлено: Август 17, 2021. Тэги: ,

Зарплата шахтарям профінансована — Міненерго

У понеділок, 16 серпня, Держказначейство за ініціативи Міністерства енергетики спрямувало на рахунки вугледобувних підприємств кошти у розмірі 653 029,0 тис. грн для виплати заробітної плати шахтарям.

Повідомляє Міненерго.

Протягом сьогоднішнього дня всі кошти мають бути перераховані безпосередньо гірникам. Частина грошей була перераховані на картки вже вчора.

Міненерго вчасно отримало всі погодження для виділення коштів, їх було перераховано на рахунки підприємств 16 серпня, як це і планувалося декілька тижнів тому.

Міністерство енергетики вважає пріоритетом плановий та системний підхід до організації роботи галузі, а в першу чергу, виконання зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам вугледобувних підприємств.

Кошти було виплачено завдяки розробленому Міненерго розпорядженню Кабінету Міністрів «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству енергетики на 2021 рік» від 14.07.2021 № 760-р, яким здійснено перерозподіл видатків розвитку, передбачених Міненерго в 2021 році.

Раніше Термінал писав, що Кабмін зобов’язав шахти спрямовувати на зп борги не менш 80% зароблених коштів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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