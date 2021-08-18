18 серпня Харківщина знизилася ціни на автогаз на 1,1 грн/л

18 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.



Найбільший темп зниження ціни зафіксували в Харківській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Харківщина зайняла 6-е місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (15,17 грн / л), Донецькій (16,81 грн / л) і Чернівецькій (16,82 грн / л) областях.

Зниження середньої роздрібної ціни на газ на Харківщині за добу склало 1,1 грн / л, що є найбільшим зниженням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,85 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 1,1 грн нижча найбільшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 17липня 2021 р і становила 17,95 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

SUN OIL (15.54)

Хадо-Петрол (15.69)

TAT NEFT (16.92)

Укргаздобыча (17.29)

U.GO (17.29)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 12,00 грн / л. до максимальних 17,98 грн / л.