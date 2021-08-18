18 серпня Харківщина знизилася ціни на автогаз на 1,1 грн/л

Обновлено: Август 18, 2021. Тэги: , , , , , , , , ,

18 серпня Харківщина знизилася ціни на автогаз на 1,1 грн/л

18 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.

Найбільший темп зниження ціни зафіксували в Харківській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).
За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Харківщина зайняла 6-е  місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (15,17 грн / л), Донецькій (16,81 грн / л) і Чернівецькій (16,82 грн / л)  областях.

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Зниження середньої роздрібної ціни на газ на Харківщині за добу склало 1,1 грн / л, що є найбільшим зниженням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,85 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

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Сьогоднішня ціна на 1,1 грн нижча найбільшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 17липня 2021 р і становила 17,95 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

  • SUN OIL (15.54)
  • Хадо-Петрол (15.69)
  • TAT NEFT (16.92)
  • Укргаздобыча (17.29)
  • U.GO (17.29)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 12,00 грн / л. до максимальних 17,98 грн / л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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