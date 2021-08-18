2021-08-18: Нафта дорожчає після чотирьох днів падіння

Обновлено: Август 18, 2021. Тэги: , , ,

2021-08-18: Нафта дорожчає після чотирьох днів падіння

Ціни на нафту еталонних марок ростуть в ході торгів у середу після зниження за підсумками чотирьох днів поспіль.

Передає Investing.

Жовтневі ф’ючерси на Brent на Лондонській біржі ICE Futures на 11:15 за Києвом подорожчали на $0,41 (на 0,59%) — до $69,44 за барель. У вівторок їх ціна знизилася на $ 0,48 (0,7%), склавши на закриття $69,03 за барель. За даними Dow Jones Market Data, це найнижчий рівень з 19 липня.

Котирування ф’ючерсів на WTI на жовтень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці піднімаються на $0,30 (0,45%) — до $66,64 за барель.

За останні чотири дні WTI подешевшала майже на 4%, відзначає агентство Bloomberg. Останній раз такий тривалий період безперервного зниження котирувань був зафіксований в березні.

Опубліковані у вівторок дані Американського інституту нафти (API) вказали на падіння запасів нафти в США за підсумками минулого тижня на 1,2 млн барелів, бензину — на 2 млн барелів, а також зростання резервів дистилятів на 502 тис. барелів. API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані Міністерство енергетики країни оприлюднить в середу.

Раніше Термінал писав, що МВФ підвищив прогноз середніх цін на нафту в 2021 році.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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