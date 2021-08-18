Дрібний опт 18 серпня нервово змінював ціни на ринку пального

18 серпня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала меншою — на 0.1% (-2 коп/л) до 26.96 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилась на 0.12% (-12 коп/л) до 27.93 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.21% (- 5коп/л) до 23.73 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.96
|0.06
|-1.27
|-0.67
|Бензин А-95 євро
|27.93
|0.12
|-1.15
|-0.15
|Дизельне пальне евро
|23.73
|-0.21
|-3.94
|0.07
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