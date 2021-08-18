ДТЕК відремонтував більшість запланованих на цей рік енергоблоків

Обновлено: Август 18, 2021. Тэги: , ,

ДТЕК відремонтував більшість запланованих на цей рік енергоблоків

В рамках підготовки до опалювального сезону ДТЕК Енерго ремонтує енергоблоки теплоелектростанцій.

Повідомляє ДТЕК Енерго.

На сьогодні компанією реалізовано 16 з 28 запланованих на цей рік ремонтів. Сума інвестицій з початку року склала 878 мільйонів гривень, до кінця року вкладення очікуються на рівні 2,5 млрд грн.

Ремонти були реалізовані на Придніпровській (енергоблок №9), Бурштинській (№5, 8 – поза планом, 10), Курахівській (№3, 6, 7, 9), Луганській (№13), Запорізькій (№1, 2, 4), Добротвірській (турбіна №5), Криворізькій (№3) та Ладижинській ТЕС (№1, 3).

На сьогодні у ДТЕК Енерго в стадії реалізації 5 ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій. Це — блок №3 на Запорізькій, блок №11 на Бурштинській, №10 на Придніпровській, №4 на Курахівській та №8 на Добротвірській ТЕС.

До кінця року ДТЕК Енерго заплановано реалізувати ще 8 планових ремонтів енергоблоків ТЕС, зокрема: Ладижинської (№2), Луганської (№10), Бурштинської (№7, 12), Криворізької (№1), Курахівської (№5, 8) та Добротвірської (№7).

Раніше Термінал писав, що ДТЕК продає вугільні шахти в Ростовській області.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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