ДТЕК відремонтував більшість запланованих на цей рік енергоблоків

В рамках підготовки до опалювального сезону ДТЕК Енерго ремонтує енергоблоки теплоелектростанцій.

Повідомляє ДТЕК Енерго.

На сьогодні компанією реалізовано 16 з 28 запланованих на цей рік ремонтів. Сума інвестицій з початку року склала 878 мільйонів гривень, до кінця року вкладення очікуються на рівні 2,5 млрд грн.

Ремонти були реалізовані на Придніпровській (енергоблок №9), Бурштинській (№5, 8 – поза планом, 10), Курахівській (№3, 6, 7, 9), Луганській (№13), Запорізькій (№1, 2, 4), Добротвірській (турбіна №5), Криворізькій (№3) та Ладижинській ТЕС (№1, 3).

На сьогодні у ДТЕК Енерго в стадії реалізації 5 ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій. Це — блок №3 на Запорізькій, блок №11 на Бурштинській, №10 на Придніпровській, №4 на Курахівській та №8 на Добротвірській ТЕС.

До кінця року ДТЕК Енерго заплановано реалізувати ще 8 планових ремонтів енергоблоків ТЕС, зокрема: Ладижинської (№2), Луганської (№10), Бурштинської (№7, 12), Криворізької (№1), Курахівської (№5, 8) та Добротвірської (№7).

Раніше Термінал писав, що ДТЕК продає вугільні шахти в Ростовській області.