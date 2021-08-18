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Енергоатом та Центренерго продали на УЕБ електроенергію вересня

Обновлено: Август 18, 2021. Тэги: , , , ,

Енергоатом та Центренерго продали на УЕБ електроенергію вересня

У вівторок 17 серпня, на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон з продажу електричної енергії, де ініціатором виступив ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» виставивши два графіка базового навантаження з періодом відпуску вересень та вересень –грудень, а також дві блочні позиції о 1-7 і 1-6, всі дні, з періодом відпуску вересень.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Загальний обсяг виставленої ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» електроенергії становив 1 366 350 МВт-год. За результатом аукціону реалізовано близько 90 % виставленого обсягу. Загалом було підписано 45 угод та визначено 16 переможців. Середньозважена ціна за першою позицією склала 1706,19 грн/МВт-год., за другою 1724,43 грн/МВт-год.

Також 17 серпня ПАТ «Центренерго» було ініціатором аукціону на реалізацію електроенергії, виставивши один графік базового навантаження з періодом відпуску 01.09.2021 — 30.09.2021. За результатами аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами ПАТ «Центренерго» реалізувало весь виставлений обсяг 25 200 МВт-год. за середньозваженою ціною 1 748.80 грн/МВт-год. Загалом укладено 5 угод та визначено 2 переможця.

Читайте у Терміналі: Обрано наглядову раду для ПАТ «Центренерго».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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