Енергоатом та Центренерго продали на УЕБ електроенергію вересня

У вівторок 17 серпня, на Українській енергетичній біржі відбувся аукціон з продажу електричної енергії, де ініціатором виступив ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» виставивши два графіка базового навантаження з періодом відпуску вересень та вересень –грудень, а також дві блочні позиції о 1-7 і 1-6, всі дні, з періодом відпуску вересень.

Повідомляє Українська енергетична біржа.

Загальний обсяг виставленої ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» електроенергії становив 1 366 350 МВт-год. За результатом аукціону реалізовано близько 90 % виставленого обсягу. Загалом було підписано 45 угод та визначено 16 переможців. Середньозважена ціна за першою позицією склала 1706,19 грн/МВт-год., за другою 1724,43 грн/МВт-год.

Також 17 серпня ПАТ «Центренерго» було ініціатором аукціону на реалізацію електроенергії, виставивши один графік базового навантаження з періодом відпуску 01.09.2021 — 30.09.2021. За результатами аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами ПАТ «Центренерго» реалізувало весь виставлений обсяг 25 200 МВт-год. за середньозваженою ціною 1 748.80 грн/МВт-год. Загалом укладено 5 угод та визначено 2 переможця.

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