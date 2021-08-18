Німецькі нафтогазовики започаткували проект з виробництва водню

Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea і газова VNG домовилися про спільні інвестиції в пілотний проект з виробництва «бірюзового» водню в Німеччині, йдеться в повідомленні Wintershall Dea.

Передає Прайм.

«Wintershall Dea і VNG в майбутньому будуть більш тісно співпрацювати в області водню і в якості першого кроку планують побудувати завод з виробництва екологічно чистого «бірюзового» водню. Дві німецькі енергетичні компанії підписали угоду про співпрацю», — йдеться в повідомленні.

Згідно з поточними планами, пілотна установка буде введена в експлуатацію в 2023 році і матиме номінальну потужність 400 кг водню на добу (що еквівалентно річному виробленню електроенергії майже в 5 ГВт-г). Відзначається, що це зробить установку першою в своєму роді з виробництва так званого «бірюзового» водню в Німеччині. Компанії вже ведуть переговори з потенційними споживачами виробленого водню і про можливе розташування заводу в східній Німеччині.

«Для досягнення кліматичних цілей Німеччини та Європи до 2050 року необхідно швидко створити функціонуючий ринок водню. Ми хочемо брати участь в цьому рішенні і інвестуємо в проекти, орієнтовані на майбутнє», — наводяться в релізі слова технічного директора Wintershall Dea Хьюго Дейкграафа (Hugo Dijkgraaf).

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