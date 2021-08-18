Виробництво сонячної енергії в ЄС влітку досягло рекордного значення

Частка сонячної електроенергії від загального обсягу електрики, виробленої країнами Європейського Союзу, в червні-липні 2021 року досягла 10%, що є історичним максимумом, повідомив аналітичний центр в галузі енергетики Ember.

Передає Прайм.

«Новий аналіз, проведений енергетичним аналітичним центром Ember показав, що, вперше сонячні панелі виробили десяту частину електрики в 27 країнах Європейського Союзу в пікові місяці цього року червень і липень», — йдеться в повідомленні аналітичного центру.

Крім того, в семи країнах ЄС частка виробленої електроенергії, що припадає на сонячні батареї, в червні-липні перевищила 10%. У список входять Нідерланди (17%), Німеччина (17%), Іспанія (16%), Греція (13%) та Італія (13%). У восьми країнах ЄС були встановлені рекорди з вироблення сонячної енергії.

Угорщина збільшила частку сонячної енергії в чотири рази з червня-липня 2018 року, в той час як Нідерланди та Іспанія подвоїли свою частку. Естонія і Польща досягли 10% і 5% частки сонячної електроенергії відповідно з майже нульового рівня в 2018 році.

При цьому сонячні батареї як і раніше виробляють менше електроенергії, ніж вугільні електростанції в Європі, навіть у розпал літнього піку. Згідно з оцінками аналітичного центру, щорічний приріст виробництва сонячної енергії повинен подвоїтися, щоб досягти цілей ЄС щодо викидів на 2030 рік.

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