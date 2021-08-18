Законопроєкт «Про реформування вугільної галузі» винесено на громадське обговорення

На громадське обговорення винесено законопроєкт «Про реформування вугільної галузі», розроблений Міністерством енергетики.
Повідомляє Міненерго.
Документ визначає комплекс соціально-економічних заходів, спрямованих на вирішення питань заборгованості та фінансове оздоровлення державних вугледобувних підприємств, зокрема, із залученням приватних інвестицій для оновлення основних матеріально-технічних фондів та нарощення економічно доцільного видобутку вітчизняного вугілля.
Зокрема, законопроєкт пропонує запровадити механізм, що дозволить вугледобувним підприємствам погасити заборгованість з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та з обов’язкових платежів до Пенсійного фонду. Також законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства з метою недопущення банкрутства державних вугледобувних підприємств.
Раніше Термінал писав, що Україна використає німецький досвід трансформації вугільних регіонів.