2021-08-19: Ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара

Ціни на нафту в четвер вранці знижуються на публікації протоколу засідання Федеральної резервної системи США, яка, в тому числі, сприяла зростанню курсу долара.

Про це свідчать дані торгів, пише «Investing.com».

Станом на 9:08 за Києвом жовтневі ф’ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,91 (на 1,33%) – до $ 67,32 за барель.

Котирування ф’ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знижуються на $ 1,08 (1,65%) – до $ 64,38 за барель.

У протоколі засідання регулятора наголошується, що умови, які підходять для початку зниження темпів викупу фінансових активів з ринку, можуть наступити вже в поточному році за умови, що американська економіка буде розвиватися відповідно до очікувань.

У той же час деякі учасники засідання вважають більш доцільним почати зниження темпів викупу лише в майбутньому році. Після цього курс долара почав помітно зростати, що відбилося на динаміці цін на сировинні активи.

Тиск на котирування нафти також як і раніше надають побоювання за попит. Зростання захворюваності коронавірусом в світі, викликане поширенням штаму «дельта», створює короткострокові ризики для попиту, оскільки змушує уряди посилювати карантинні заходи.