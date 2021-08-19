2021-08-19: Ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара

Обновлено: Август 19, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-08-19: Ціни на нафту падають на тлі зміцнення долара

Ціни на нафту в четвер вранці знижуються на публікації протоколу засідання Федеральної резервної системи США, яка, в тому числі, сприяла зростанню курсу долара.

Про це свідчать дані торгів, пише «Investing.com».

Станом на 9:08 за Києвом жовтневі ф’ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на $ 0,91 (на 1,33%) – до $ 67,32 за барель.

Котирування ф’ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) вранці знижуються на $ 1,08 (1,65%) – до $ 64,38 за барель.

У протоколі засідання регулятора наголошується, що умови, які підходять для початку зниження темпів викупу фінансових активів з ринку, можуть наступити вже в поточному році за умови, що американська економіка буде розвиватися відповідно до очікувань.

У той же час деякі учасники засідання вважають більш доцільним почати зниження темпів викупу лише в майбутньому році. Після цього курс долара почав помітно зростати, що відбилося на динаміці цін на сировинні активи.

Тиск на котирування нафти також як і раніше надають побоювання за попит. Зростання захворюваності коронавірусом в світі, викликане поширенням штаму «дельта», створює короткострокові ризики для попиту, оскільки змушує уряди посилювати карантинні заходи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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