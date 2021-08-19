Гарантований покупець продав на УЕБ всю виставлену «зелену» електроенергію за вересень

Новий аукціон державного підприємства «Гарантований покупець» з продажу електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) завершився успішно – вдалося реалізувати 100% продукції, виставленої на торги.

Повідомляє ГарПок.

Аукціон відбувся 18 серпня 2021 року на Українській енергетичній біржі за ініціативи підприємства. Гарантований покупець запропонував до продажу 160 500 МВт•год електроенергії з ВДЕ. Період постачання – вересень 2021 року.

Блочні позиції для денних годин доби у Гарантованого покупця придбали шість компаній. Торги відбувалися на підвищення ціни. Завдяки конкуренції вдалося досягти зростання ціни відносно стартової позиції – до +36 %. Завдяки цьому Гарантований покупець виручив за «зелену» електроенергію на 74 млн грн більше від потенційно можливої суми: торги принесли підприємству близько 323 млн грн, при цьому загальна вартість товару за умови продажу за стартовою ціною – майже 249 млн грн.

Читайте у Терміналі: ГарПок перерахував виробникам за «зеленим» тарифом близько 1 млрд грн.