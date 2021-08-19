Гарантований покупець продав на УЕБ всю виставлену «зелену» електроенергію за вересень

Обновлено: Август 19, 2021. Тэги: , , ,

Гарантований покупець продав на УЕБ всю виставлену «зелену» електроенергію за вересень

Новий аукціон державного підприємства «Гарантований покупець» з продажу електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) завершився успішно – вдалося реалізувати 100% продукції, виставленої на торги.

Повідомляє ГарПок.

Аукціон відбувся 18 серпня 2021 року на Українській енергетичній біржі за ініціативи підприємства. Гарантований покупець запропонував до продажу 160 500 МВт•год електроенергії з ВДЕ. Період постачання – вересень 2021 року.

Блочні позиції для денних годин доби у Гарантованого покупця придбали шість компаній. Торги відбувалися на підвищення ціни. Завдяки конкуренції вдалося досягти зростання ціни відносно стартової позиції – до +36 %. Завдяки цьому Гарантований покупець виручив за «зелену» електроенергію на 74 млн грн більше від потенційно можливої суми: торги принесли підприємству близько 323 млн грн, при цьому загальна вартість товару за умови продажу за стартовою ціною – майже 249 млн грн.

Читайте у Терміналі: ГарПок перерахував виробникам за «зеленим» тарифом близько 1 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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