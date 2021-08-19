Кабмін призначив Валерія Безуса головою Держенергоефективності

Кабінет Міністрів на засіданні призначив головою Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Валерія Безуса.

Про це народний депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко написав у телеграм-каналі.

Безус наприкінці січня 2020 року переміг у конкурсі на посаду голови агентства. У лютому 2020 року уряд відхилив проєкт розпорядження про призначення Безуса головою Держенергоефективності.

З 2016-го до 2019 року він обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської облради з виконавчого апарату – начальника управління житлово-комунального господарства та комунальної власності.

У 2020 році Безус подавався на посаду члена Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та житлово-комунальних послуг, є членом громадської ради при регуляторі.

З липня 2020 року обов’язки голови Держенергоефективності виконував Костянтин Гура.