Тернопільщина 19 серпня — лідер здорожчання автогазу

19 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.

Найбільший темп збільшення ціни зафіксували в Тернопільській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Тернопільщина зайняла 16-е місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (15,17 грн / л), Чернівецькій (16,82 грн / л) і Сумській (16,82 грн / л) областях.



Збільшення середньої роздрібної ціни на газ на Тернопільщині за добу склало 0,04 грн / л, що є найбільшим зниженням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 17,22 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:

Сьогоднішня ціна на 1,58 грн вища найменшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 20липня 2021 р і становила 15,64 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

SHELL (15.79)

Укрнафта (16.94)

ANP (16.94)

Авиас Плюс (16.95)

Авиас (16.95)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 15,79 грн / л. до максимальних 17,98 грн / л.