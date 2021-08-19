УЕБ: Відбувся аукціон з продажу електричної енергії, де ініціатором виступив Енергоатом-Трейдинг

На Українській енергетичній біржі відбувся аукціон з продажу електричної енергії, де ініціатором виступив ВП «Енергоатом-Трейдинг».

ДП «НАЕК «Енергоатом» виставивши два графіка базового навантаження з періодом відпуску вересень та вересень –грудень, а також дві блочні позиції о 1-7 і 1-6, всі дні, з періодом відпуску вересень, пише пресслужба УЕБ.

Загальний обсяг виставленої ВП «Енергоатом-Трейдинг» ДП «НАЕК «Енергоатом» електроенергії становив 1 366 350 МВт. год. За результатом аукціону реалізовано близько 90 % виставленого обсягу. Загалом було підписано 45 угод та визначено 16 переможців. Середньозважена ціна за першою позицією склала 1706,19 грн/МВт. год., за другою 1724,43 грн/МВт. год.

Також 17 серпня ПАТ «Центренерго» було ініціатором аукціону на реалізацію електроенергії, виставивши один графік базового навантаження з періодом відпуску 01.09.2021 — 30.09.2021. За результатами аукціону з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами ПАТ «Центренерго» реалізувало весь виставлений обсяг 25 200 МВт. год. за середньозваженою ціною 1 748.80 грн./ МВт. год. Загалом укладено 5 угод та визначено 2 переможця.

«Високий рівень конкуренції та активність учасників здатна забезпечити максимально справедливі ціни на ринку двосторонніх договорів» – прокоментував результати аукціону Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

«Термінал» писав, УЕБ: у липні на біржі було проведено 44 аукціони з продажу електроенергії.