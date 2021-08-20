2021-08-20: Ціна на нафту почала зростати після шести днів розпродажів

Ціни на нафту зростають після падіння напередодні до мінімумів з травня.

Зниження тривало шість сесій поспіль, що є найтривалішим аналогічним періодом з лютого 2020 року, пише «Investing.com»

Тиск на ринок чинять побоювання трейдерів щодо перспектив попиту на нафту через поширення штаму COVID-19 «дельта». Особливе занепокоєння викликають країни Азії і, зокрема ключовий імпортер нафти Китай, який ввів заходи для обмеження пересування громадян через пандемію, пише Bloomberg.

Вартість жовтневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 МСК у п’ятницю становить $ 66,57 за барель, що на $ 0,12 (0,18%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 1,78 (2,6%) — до $ 66,45 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $ 64,09 за барель, що на $ 0,4 (0,63%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів опустилася на $ 1,77 (2,7%) — до $ 63,69 за барель.

Термін дії вересневих ф’ючерсів на WTI минає в п’ятницю. Більш активно торгуються жовтневі контракти подорожчали в ході торгів на $ 0,17 (0,27%) — до $ 63,67 за барель.

З початку поточного тижня Brent подешевшала на 5,5%, WTI — більш ніж на 6%.