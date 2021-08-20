2021-08-20: Ціна на нафту почала зростати після шести днів розпродажів

Обновлено: Август 20, 2021. Тэги: , , , , , , ,

2021-08-20: Ціна на нафту почала зростати після шести днів розпродажів

Ціни на нафту зростають після падіння напередодні до мінімумів з травня.

Зниження тривало шість сесій поспіль, що є найтривалішим аналогічним періодом з лютого 2020 року, пише «Investing.com»

Тиск на ринок чинять побоювання трейдерів щодо перспектив попиту на нафту через поширення штаму COVID-19 «дельта». Особливе занепокоєння викликають країни Азії і, зокрема ключовий імпортер нафти Китай, який ввів заходи для обмеження пересування громадян через пандемію, пише Bloomberg.

Вартість жовтневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:20 МСК у п’ятницю становить $ 66,57 за барель, що на $ 0,12 (0,18%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 1,78 (2,6%) — до $ 66,45 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $ 64,09 за барель, що на $ 0,4 (0,63%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів опустилася на $ 1,77 (2,7%) — до $ 63,69 за барель.

Термін дії вересневих ф’ючерсів на WTI минає в п’ятницю. Більш активно торгуються жовтневі контракти подорожчали в ході торгів на $ 0,17 (0,27%) — до $ 63,67 за барель.

З початку поточного тижня Brent подешевшала на 5,5%, WTI — більш ніж на 6%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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