Ціна на газ впала на $100 за дві торгові сесії

Ціна газу на спотовому ринку Європи знизилася до рівня кінця липня, втративши майже $100 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

За даними європейської торгової площадки EEX, вартість контракту «на день вперед» з поставкою в п’ятницю на найбільш ліквідному хабі Європи, голландському TTF, в четвер знизилася на 11% — до приблизно 485 доларів за тисячу кубометрів. При цьому аналогічний контракт з поставкою у вівторок, 16 серпня подорожчав до рекордних 581 долара за тисячу кубометрів.

Таким чином, всього за дві торгові сесії контракт втратив близько 100 доларів за тисячу кубометрів в ціні. Значення спотової ціни TTF на біржі EEX публікується раз на добу.

У свою чергу, на ф’ючерсному ринку Європи вересневий контракт за індексом TTF, найбільш близький до ціни споту, за торговельну сесію четверга втратив у ціні майже 10%, подешевшавши до кінця торгів до приблизно 496 доларів за тисячу кубометрів. В моменті він падав до позначки в 483 долара за тисячу кубометрів.

Читайте в «Терміналі», ціна на газ на спотовому ринку Європи подолала нову психологічно важливу позначку, перевищивши 580 доларів за 1 тисячу кубометрів.