Ціна на газ впала на $100 за дві торгові сесії

Обновлено: Август 20, 2021. Тэги: , ,

Ціна на газ впала на $100 за дві торгові сесії

Ціна газу на спотовому ринку Європи знизилася до рівня кінця липня, втративши майже $100 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані торгів, пише Прайм.

За даними європейської торгової площадки EEX, вартість контракту «на день вперед» з поставкою в п’ятницю на найбільш ліквідному хабі Європи, голландському TTF, в четвер знизилася на 11% — до приблизно 485 доларів за тисячу кубометрів. При цьому аналогічний контракт з поставкою у вівторок, 16 серпня подорожчав до рекордних 581 долара за тисячу кубометрів.

Таким чином, всього за дві торгові сесії контракт втратив близько 100 доларів за тисячу кубометрів в ціні. Значення спотової ціни TTF на біржі EEX публікується раз на добу.

У свою чергу, на ф’ючерсному ринку Європи вересневий контракт за індексом TTF, найбільш близький до ціни споту, за торговельну сесію четверга втратив у ціні майже 10%, подешевшавши до кінця торгів до приблизно 496 доларів за тисячу кубометрів. В моменті він падав до позначки в 483 долара за тисячу кубометрів.

Читайте в «Терміналі», ціна на газ на спотовому ринку Європи подолала нову психологічно важливу позначку, перевищивши 580 доларів за 1 тисячу кубометрів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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