Ціни на АЗС 20 серпня «завмерли» в очікуванні змін на ринку

За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні 20 серпня 2021 р відзначалося коливання роздрібних цін на світлі нафтопродукти та скраплений газ.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася — 28.94 грн/л, бензину А-95 євро також не змінилася — 30.38 грн/л. Дизельне пальне євро продавали по 28.63 грн/л. Зріджений нафтовий газ СПБТ, використовуваний в якості моторного палива, 20 серпня 2021 р продавався по 16.94 грн/л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 55,8 %.
|Вид пального
|серед., грн/л
|мін., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|Бензин А-92 євро
|28.94
|24.45
|0.00
|0.03
|Бензин А-95 євро
|30.38
|25.35
|0.00
|0.01
|Дизельне пальне Евро
|28.63
|23.49
|-0.01
|-0.08
|Зріджений газ
|16.94
|11.15
|0.00
|-0.26
Довідково:
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