Дрібний опт нервово реагує на зниження цін на нафту

20 серпня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала меншою — на 0.27% (-7 коп/л) до 26.85 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилась на 0.37% (-10 коп/л) до 27.83 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті знизилося в ціні на 0.28% (- 7 коп/л) до 23.58 грн/л.
|Вид пального
|серед., грн/л
|доба, %
|тиждень, %
|30 днів, %
|Бензин А-92 євро
|26.85
|-0.27
|-1.45
|-1.08
|Бензин А-95 євро
|27.83
|-0.37
|-1.39
|-0.64
|Дизельне пальне евро
|23.58
|-0.28
|-3.25
|-0.54
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