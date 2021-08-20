ДТЕК: До України надійшла перша партія польского вугілля

Перша партія польского вугілля надійшла до України.

Про це пише пресслужба ДТЕК.

Поставка передбачена в рамках підписаної нещодавно компанією ДТЕК Енерго та вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тисяч тонн енергетичного вугілля із сусідньої країни. Локомотив з паливом прибув на залізничну станцію «Добротвір» (Львівська обл.), після чого його сьогодні ж буде доправлено для потреб ДТЕК Добротвірська ТЕС.

Планується, що такі поставки вугілля будуть відбуватися в щоденному режимі. Контракт на імпорт палива передбачає поставку вугілля в період з серпня 2021 по січень 2022 р. включно. Воно призначене для потреб ТЕС ДТЕК Енерго, зокрема, генерацій ДТЕК Західенерго, чиї станції знаходяться поруч з кордоном з Польщею.

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