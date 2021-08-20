Гарантований покупець прозвітував за роботу в першому півріччі 2021 року

У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року було придбано майже на 4% більше електроенергії, виробленої з ВДЕ, а закупівля обсягів товару для забезпечення населення зменшилася майже на чверть.
Інформує Гарантований покупець.
За першу половину 2021 року Гарантований покупець придбав понад 28 453 тисячі МВт•год електроенергії, з яких:
- 5 317тисяч МВт•год – у виробників електроенергії за «зеленим» тарифом;
- 21 151 тисяч МВт•год – у ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго» для забезпечення потреб побутових споживачів.
Сума виплат Гарантованого покупця за придбану електроенергію – понад 41 млрд грн, в тому числі:
- ≈ 34 млрд грн – виробникам за «зеленим» тарифом, що входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця;
- 7,5млрд грн – ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго».
Читайте у Терміналі: Гарантований покупець продав на УЕБ всю виставлену «зелену» електроенергію за вересень.