Гарантований покупець прозвітував за роботу в першому півріччі 2021 року

Обновлено: Август 20, 2021. Тэги: , ,

Гарантований покупець прозвітував за роботу в першому півріччі 2021 року

У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року було придбано майже на 4% більше електроенергії, виробленої з ВДЕ, а закупівля обсягів товару для забезпечення населення зменшилася майже на чверть.

Інформує Гарантований покупець.

За першу половину 2021 року Гарантований покупець придбав понад 28 453 тисячі МВт•год електроенергії, з яких:

  •  5 317тисяч МВт•год – у виробників електроенергії за «зеленим» тарифом;
  • 21 151 тисяч МВт•год – у ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго» для забезпечення потреб побутових споживачів.

Сума виплат Гарантованого покупця за придбану електроенергію – понад 41 млрд грн, в тому числі:

  • ≈ 34 млрд грн – виробникам за «зеленим» тарифом, що входять до складу балансуючої групи гарантованого покупця;
  • 7,5млрд грн – ДП НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго».

Читайте у Терміналі: Гарантований покупець продав на УЕБ всю виставлену «зелену» електроенергію за вересень.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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