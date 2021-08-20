20 серпня 2021 року на СВЯП-1 та СВЯП-2 Чорнобильської АЕС проводиться інспекція МАГАТЕ.
Про це пише пресслужба інспекції.
Інспекція відбувається в рамках Угоди між Україною та МАГАТЕ у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Перевірка здійснюється інспекторами Агентства за участі інспектора Держатомрегулювання.
Мета інспекції: перевірка відсутності незаявленого ядерного матеріалу.
Читайте в «Терміналі», Рівненська АЕС пройшла чергову інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).