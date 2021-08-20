Нафтогаз просить Львівську ОДА сприяти передачі Новояворівська в управління компанії

Підприємство Групи Нафтогаз ТОВ «Нафтогаз Тепло» звернулося до Львівської обласної державної адміністрації з проханням сприяти якнайшвидшій передачі в управління компанії теплових мереж міста Новояворівська, а також іншого майна, яке було арештоване за рішенням суду, але досі не передане АРМА в управління «Нафтогаз Тепла».

Про це пише пресслужба компанії.

Не зважаючи на існуючі юридичні проблеми, підготовчі роботи до опалювального сезону на об’єктах, що перебувають в управлінні «Нафтогаз Тепла», вже розпочались. Під час робочої поїздки на Львівщину з їх станом ознайомився голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. Він разом з директором з енергоефективності та управління майном Групи Нафтогаз Віталієм Щербенком та керівником ТОВ «Нафтогаз Тепло» Федором Шевченком подякували тепловикам за їхню важливу роботу у надскладних умовах.

Наразі в Новому Роздолі виконано перший етап гідравлічних випробувань теплових мереж, за результатами якого усувають виявлені пориви. Також ведеться підготовка до відновлення теплоізоляції на магістральному трубопроводі діаметром 600 мм, що дозволить значно скоротити втрати теплової енергії в мережі (наразі вони складають близько 50%). Новороздільська ТЕЦ готова до роботи на 75%, мережі — на 90%. Зокрема, до роботи готовий енергетичний котел № 7 та завершується ремонт котла № 4. Цих потужностей достатньо для проходження опалювального сезону, водночас готується і резервний котел № 5.

Своєю чергою на Новояворівській ТЕЦ проводять поточні ремонти на двох котлах. Проведена діагностика трубо- та паропроводів котлів, замінено частину обладнання, що вийшло з ладу. Також проводяться поточні ремонти бойлерів, насосів, електрообладнання. Однак, магістральні мережі міста перебувають у незадовільному стані, трубопроводи там прокладені понад 50 років тому і потребують заміни.

На момент передачі активів Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ в управління «Нафтогаз Теплу» майнові комплекси до опалювального сезону не були підготовлені ні власниками, ні попереднім управителем. Тепломережі не були заповнені водою, регламентні та ремонтні роботи не проводилися протягом трьох років.

За період управління ТЕЦ Група Нафтогаз була змушена додатково спрямовувати значні кошти на покриття дефіциту від діяльності Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ. Незважаючи на складну ситуацію, домівки понад 60 тисяч мешканців Нового Роздолу та Новояворівська було забезпечено теплом протягом опалювальних сезонів 2019/2020 та 2020/2021 років.

Досягнути максимальної ефективності від фінансування ремонтів та інвестицій в об’єкти можливо у разі повної передачі активів в управління «Нафтогаз Теплу» у повному обсязі та продовження строку такого управління.

«Нафтогаз Тепло» неодноразово зверталося до органів місцевого самоврядування Нового Роздолу та Новояворівська, а також обласної влади Львівщини щодо цього питання. 18 серпня 2021 року «Нафтогаз Тепло» направило ще один лист на ім’я голови Львівської обласної державної адміністрації з проханням посприяти вирішенню питання та попередженням про потенційні ризики виникнення надзвичайної ситуації в містах Новояворівськ та Новий Розділ через складнощі в підготовці до опалювального сезону частини активів, які не були додатково передані в управління.

Раніше «Термінал» писав, в уряді обговорили управління арештованими ТЕЦ братів Дубневичів.