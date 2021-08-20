Нафтогаз вивчає питання будівництва резервуарного парку для стратегічних запасів нафти на МНТ «Південний»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вивчає питання будівництва резервуарного парку для зберігання стратегічних запасів нафти та нафтопродуктів на майданчику Морського нафтового терміналу (МНТ) «Південний» (Одеська область). Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко під час візиту на об’єкт в четвер.

Повідомляє Нафтогаз.

На першому етапі йдеться про спорудження на майданчику МНТ «Південний» резервуару для стратегічних запасів ємністю близько 120 тис. тонн. Всього перша стадія проекту може включати спорудження до 4 резервуарів.

Голова правління Нафтогазу підкреслив, що необхідність створення стратегічного запасу нафти знаходить розуміння та підтримку на найвищому державному рівні.

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз ініціює міжнародну нафтогазову конференцію для залучення зовнішніх інвестицій.