Президент вважає, що Меркель привезе до України гарантії енергетичної безпеки

Президент Володимир Зеленський не виключає, що Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель після візиту до Росії привезе в Київ певні гарантії енергетичної безпеки для України.

Про це Глава держави сказав у інтерв’ю журналістам видань з країн «Нормандської четвірки» та США – Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» та «Новая газета».

Відповідаючи на запитання, чи непокоїть його те, що канцлер Німеччини перед візитом до України спершу відвідає Росію, Володимир Зеленський зазначив, що він повністю спокійний щодо цього.

«Я надзвичайно прагматичний у своїх поглядах та можу реалістично оцінювати свої очікування. Йдеться насамперед про реальні результати. Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в ЄС», – зазначив Президент.

Читайте також в «Терміналі», Кабінет Міністрів під час чергового засідання 4 серпня схвалив Стратегію енергетичної безпеки.