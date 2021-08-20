Слов’янська ТЕС припинила роботу

Уже кілька днів як не генерує електроенергію Слов’янська теплоелектростанція, що входить в Донбасенерго нардепа Максима Єфімова.
СлавТЕС повністю припинила виробництво електроенергії ще ввечері 16 серпня. Про це повідомляють журналісти «Першого Ділового» телеканалу.
У липні Укренерго надало Донбасенерго статус «дефолтний» – через заборгованість. У компанії тоді пояснили – не змогли розрахуватися з Укренерго через обвал цін на ринку електроенергії.
«Термінал» писав, АТ «Донбасенерго» втратило статус «дефолтний» перед НЕК «Укренерго». Підключення Слов’янської ТЕС до Об’єднаної енергосистеми України очікувалося 12 серпня 2021 року.