Слов’янська ТЕС припинила роботу

Обновлено: Август 20, 2021. Тэги: ,

Слов’янська ТЕС припинила роботу

Уже кілька днів як не генерує електроенергію Слов’янська теплоелектростанція, що входить в Донбасенерго нардепа Максима Єфімова.

СлавТЕС повністю припинила виробництво електроенергії ще ввечері 16 серпня. Про це повідомляють журналісти «Першого Ділового» телеканалу.

 Причиною зупинки станції назвали відсутність палива. Хоча за даними Міненерго, на складах Слов’янської ТЕС нині є 42 тисячі тонн вугілля – цього достатньо для роботи протягом 21 доби.

У липні Укренерго надало Донбасенерго статус «дефолтний» – через заборгованість. У компанії тоді пояснили – не змогли розрахуватися з Укренерго через обвал цін на ринку електроенергії.

«Термінал» писав, АТ «Донбасенерго» втратило статус «дефолтний» перед НЕК «Укренерго». Підключення Слов’янської ТЕС до Об’єднаної енергосистеми України очікувалося 12 серпня 2021 року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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