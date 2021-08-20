Слов’янська ТЕС припинила роботу

Уже кілька днів як не генерує електроенергію Слов’янська теплоелектростанція, що входить в Донбасенерго нардепа Максима Єфімова.

СлавТЕС повністю припинила виробництво електроенергії ще ввечері 16 серпня. Про це повідомляють журналісти «Першого Ділового» телеканалу.

Причиною зупинки станції назвали відсутність палива. Хоча за даними Міненерго, на складах Слов’янської ТЕС нині є 42 тисячі тонн вугілля – цього достатньо для роботи протягом 21 доби.

У липні Укренерго надало Донбасенерго статус «дефолтний» – через заборгованість. У компанії тоді пояснили – не змогли розрахуватися з Укренерго через обвал цін на ринку електроенергії.

«Термінал» писав, АТ «Донбасенерго» втратило статус «дефолтний» перед НЕК «Укренерго». Підключення Слов’янської ТЕС до Об’єднаної енергосистеми України очікувалося 12 серпня 2021 року.