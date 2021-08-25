2021-08-25: Ціни на нафту коливаються на даних про уповільнення поширення Covid-19

Нафтові ціни знижуються після істотного підйому за дві попередні сесії.



У центрі уваги трейдерів залишається ситуація з поширенням COVID-19: влада Китаю змогли стримати хвилю поширення штаму «дельта», проте коронавірус продовжує становити загрозу для багатьох інших країн, а також для глобального попиту на нафту, пише «Investing.com».

Вартість жовтневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:10 мск становила $ 70,67 за барель, що на $ 0,38 (0,53%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками попередніх торгів ці контракти подорожчали на $ 2,3 (3,4%) — до $ 71,05 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 67,14 за барель, що на $ 0,4 (0,59%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. У вівторок вартість цих контрактів збільшилася на $ 1,9 (2,9%) — до $ 67,54 за барель.

За попередні дві сесії Brent подорожчала на 9%, WTI — на 8,7%, зростання цін був максимальним з листопада. Підйому ринку, який до цього опускався протягом семи сесій, сприяла інформація про відсутність нових випадків зараження COVID-19 в Китаї, а також пожежа на нафтовій платформі Pemex в Мексиканській затоці, який паралізував приблизно чверть видобувних потужностей Мексики.

«Підйом цін на нафту був різким і швидким», — відзначає економіст Oversea-Chinese Banking Corp. в Сінгапурі Хоуі-Лі. «Однак і передувала йому корекція була однією з найпотужніших в поточному році, що підкреслює вплив нового штаму коронавируса» дельта «на ринковий попит», — наводить слова експерта Bloomberg.

Аналітики Goldman Sachs (NYSE: GS) і UBS і раніше очікують, що ціни на нафту будуть рости в решти 2021 року вважаючи, що пропозиція на ринку буде недостатнім. Трейдери чекають нових сигналів щодо майбутніх рівнів видобутку від держав ОПЕК +, які проведуть чергову зустріч 1 вересня.