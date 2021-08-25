25 серпня дрібний опт нервово і по різному реагує на зниження цін на нафту

25 серпня 2021 на ринку нафтопродуктів в Україні відзначалося коливання цін на бензини А-92 євро, А-95 євро і дизельне пальне в дрібному опті.
За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, середня ціна дрібнооптових поставок бензину А-92 євро стала меншою — на 0.11% (-3 коп/л) до 26.83 грн/л. Вартість дрібнооптових партій бензину А-95 євро за день знизилась на 0.18% (-5 коп/л) до 27.77 грн/л. Водночас дизельне пальне євро в дрібному опті зросло в ціні на 0.00% (1 коп/л) до 23.58 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|26.83
|-0.11
|-0.47
|-2.01
|Бензин А-95 евро
|27.77
|-0.18
|-0.60
|-1.70
|Дизельное топливо евро
|23.58
|0.03
|-0.61
|-5.05
Довідково:
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