Для «зеленого переходу» України потрібні інвестиції на 100 млрд доларів — Вітренко

Для повної заміни традиційних джерел енергії відновлюваними Україні потрібно близько 25 років та інвестиції на 100 млрд доларів.

Таку думку висловив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко під час брифінгу за результатами візиту в Україну канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

«Зелений» водень розглядається в усьому світі як ключовий елемент «зеленого переходу». «Зелений перехід» — це перехід від таких джерел енергії як вугілля чи природний газ до відновлюваних джерел. Для цього Україні потрібно багато часу. «Зелений перехід» може тривати до 25 років і потребує інвестицій принаймні у 100 млрд доларів», — сказав він.

Вітренко також розповів про подробиці співпраці з німецьким газовим трейдером RWE Supply & Trading, з яким Нафтогаз днями підписав відповідний меморандум.

«Меморандум, який ми підписали з компанією RWE, стосується потенційного розвитку проектів відновлюваної енергетики — це вироблення відновлюваної енергії як у морі, так і на суші. Вже прямо зараз ми починаємо працювати над пілотним проектом, коли ми будемо виробляти «зелений» водень, який будемо перетворювати в «зелений» аміак, і цей «зелений» аміак ми будемо експортувати до Німеччини», — зазначив очільник НАКу.

Для виробництва «зеленого» аміаку потрібно використовувати енергію з відновлюваних джерел. Для цього планується використання «офшорної» вітрової генерації — вітряків, встановлених на шельфі моря.

«Чорноморський регіон має значний потенціал для вітрогенерації, який ми збираємось опрацьовувати. Питання в тому, що для виробництва «зеленого» водню має бути поєднання відновлюваної енергії і води для того, щоб працювали так звані електролайзери. Тому поєднання вітряків на шельфі з можливістю використання морської води для цього є дуже вдалим», — пояснив Вітренко.

Виробництво «зеленого» аміаку планується налагодити на існуючих потужностях Одеського припортового заводу. Зокрема, це питання обговорювалося з керівництвом заводу та головою Одеської ОДА під час візиту очільника НАКу на Одещину.

Вітренко переконаний, що відповідні проекти будуть рентабельними з огляду на дію в Німеччині спеціальних умов для стимулювання розвитку зеленої енергетики, що робить ціни на «зелений» водень та «зелений» аміак значно вищими, ніж на відповідні сполуки, отримані в інший спосіб.

Голова правління Нафтогазу також повідомив, що компанія обговорює проекти співпраці в цьому напрямку не тільки з німецькими колегами. Зокрема, це питання планується підняти і з американськими партнерами під час майбутнього візиту української делегації до США.