Газпром почав наповнювати свої сховища в Європі

Обновлено: Август 25, 2021. Тэги: , ,

Газпром почав наповнювати свої сховища в Європі

Газпром з 24 серпня перевів у режим закачування всі свої підземні сховища в Європі.

Передає Коммерсантъ.

У попередні два тижні компанія, всупереч звичайній практиці, активно вибирала газ з європейських ПСГ для виконання експортних контрактів, оскільки поставки газу по газопроводу Ямал-Європа були обмежені через наслідки аварії на заводі в Новому Уренгої.

В результаті на 23 серпня запаси газу в найбільших сховищах компанії в Європі — Reden, Jemgum і Katharina в Німеччині, Haidach в Австрії і Bergermeer в Нідерландах — впали до історичного мінімуму в 12,8% від проектної потужності (вона становить приблизно 11,7 млрд кубометрів).

Однак у другій половині дня 23 серпня Газпром вдвічі — до 64 млн кубометрів на добу — збільшив прокачування по газопроводу Ямал—Європа, наблизивши його до показників початку місяця, коли на поставках ще не позначилися наслідки аварії в Новому Уренгої 5 серпня. Після цього відбір зі сховищ Katharina і Haidach припинився, змінившись невеликими обсягами закачування.

Через тиждень поставки по газопроводу Ямал-Європа можуть вирости ще до приблизно 77 млн кубометрів на добу, так як Газпром з вересня знизить прокачування через Україну на 14 млн кубометрів на добу: компанія після аварії не стала бронювати додаткові потужності по цьому напрямку на вересень.

Тим часом ціни на газ в Європі, що втратили минулого тижня близько 15% на тлі заяв Газпрому про його намір запустити газопровід «Північний потік-2» вже восени, знову почали зростати. У вівторок вересневий ф’ючерс на індекс RTS виріс на 9,6%, до $45,7 МВт•год (близько $560 за 1 тис. кубометрів). Як відзначають аналітики Platts, динаміка багато в чому пов’язана із загальним відновленням сировинних ринків після того, як владі Китаю вдалося локалізувати черговий спалах коронавірусу. Крім того, учасники ринку усвідомлюють, що рівень запасів в європейських ПСГ цієї осені буде настільки низьким, що навіть за умови введення Північного потоку-2 і вирішення проблем Газпрому з видобутком існуючий зараз дефіцит, ймовірно, повністю усунути не вдасться.

Раніше Термінал писав, що Газпром забронював на вересень лише 4% додаткових потужностей ГТС України.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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