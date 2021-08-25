Компанія Nord Stream 2 програла суд щодо звільнення від норм газової директиви ЄС

Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу Nord Stream 2 AG — оператора «Північного потоку-2″- на рішення німецького регулятора не виводити проект з-під дії газової директиви Євросоюзу.

Передає РІА Новости.

Компанія, як і раніше, не згодна з такою позицією і незабаром оголосить про подальші дії.

Оновлені правила свідчать, що вхідний в територію ЄС трубопровід або частково заповнюється альтернативним постачальником, або його фрагмент на території Союзу повинен належати сторонній компанії.

«Відхилення заявки <…> про виключення демонструє дискримінуючий вплив зміненої газової директиви ЄС. На дату набрання змінами чинності 23 травня 2019 року газопровід був завершений з точки зору фінансового забезпечення. Грунтуючись на правовій базі, що діяла в той час, компанія зробила інвестиції в розмірі декількох мільярдів євро задовго до того, як Європейська комісія оголосила про свій план внести поправки», — йдеться в заяві Nord Stream 2 AG.

Раніше Термінал писав, що на Північний потік-2 поширюється Третій енергопакет ЄС – Меркель.