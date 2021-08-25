Луганщина 25 серпня — лідер здорожчання автогазу

25 серпня 2021р роздрібні ціни на автомобільне паливо змінювалися різнопланово.

Найбільший темп збільшення ціни зафіксували в Луганській області в сегменті зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ).

За підсумками дня у всеукраїнському рейтингу вартості ЗВГ на АЗС Луганщина зайняла 1-е місце. За даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найдешевший ЗВГ продається в Луганській (15,31 грн / л), Чернівецькій (16,82 грн / л) і Сумській (16,83 грн / л) областях.





Збільшення середньої роздрібної ціни на газ на Луганщині за добу склало 0,13 грн / л, що є найбільшим зниженням ціни по Україні. Середня роздрібна ціна на цей вид пального в області сьогодні становить 16,31 грн / л. Динаміка середніх роздрібних цін на ЗВГ в області за даними інформаційно-аналітичної системи online-моніторингу і аналізу ринків PsycheaFUEL 3.0:



Сьогоднішня ціна на 0,44грн вища найменшої цінової позначки за останні 30 днів, яка була 26 липня 2021 р і становила 14,87 грн / л.

За даними PsycheaFUEL 3.0, найвигідніше заправитися газом водії області могли на заправках таких брендів:

Укрнафта (16.98)

Автопорт (18.2)

Роздрібні ціни на скраплений газ на заправках області коливалися в діапазоні від мінімальних 12,3 грн / л. до максимальних 18,2 грн / л.