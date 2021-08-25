На Північний потік-2 поширюється Третій енергопакет ЄС – Меркель

Обновлено: Август 25, 2021. Тэги: , ,

На Північний потік-2 поширюється Третій енергопакет ЄС – Меркель

«Північний потік-2» є не німецько-російським, а європейсько-російським проектом, на який поширюється енергетичне законодавство Європейського Союзу.

Про це сказала федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Північний потік-2» – це не німецько-російський проект, там є фірми з Німеччини, Нідерландів, Франції. Він підлягає європейського права, він підлягає праву Третього енергетичного пакету, тому в регулюванні ми не зовсім вільні і повинні посилатися саме на це», – сказала Меркель.

Вона запевнила, що Німеччина дуже серйозно сприймає стурбованість з української сторони щодо «Північного потоку-2». За словами канцлера, під час переговорів з російським президентом Путіним вона говорила про цю проблему.

«Ми дуже чітко говорили про те, що ми в європейських рамках виступаємо за нові санкції, якщо Росія буде намагатися використовувати цей газопровід як зброю», – підкреслила Ангела Меркель.

Вона також повідомила, що нещодавно призначений спеціальний уповноважений німецького уряду щодо забезпечення газового транзиту через Україну Георг Граф Вальдерзее «вже зараз» починає переговори, щоб договір про транзит був продовжений після 2024 року.

«Я з російським президентом говорила про те, що ми хочемо якомога швидше продовжити договір, який триває до 2024 року. Ми будемо говорити про це в Європі і з компаніями, які з цим пов’язані», – пообіцяла Меркель.

«Термінал» писав, газ в Європі на ф’ючерсному ринку дешевшає і вже опустився нижче 500 доларів за тисячу кубометрів після заяви «Газпрому» про можливий обсяг поставок газу по «Північному потоку 2″ в 2021 році, свідчать дані торгів.

Автор:

(Всего статей: 18766)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: