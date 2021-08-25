На Північний потік-2 поширюється Третій енергопакет ЄС – Меркель

«Північний потік-2» є не німецько-російським, а європейсько-російським проектом, на який поширюється енергетичне законодавство Європейського Союзу.

Про це сказала федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Північний потік-2» – це не німецько-російський проект, там є фірми з Німеччини, Нідерландів, Франції. Він підлягає європейського права, він підлягає праву Третього енергетичного пакету, тому в регулюванні ми не зовсім вільні і повинні посилатися саме на це», – сказала Меркель.

Вона запевнила, що Німеччина дуже серйозно сприймає стурбованість з української сторони щодо «Північного потоку-2». За словами канцлера, під час переговорів з російським президентом Путіним вона говорила про цю проблему.

«Ми дуже чітко говорили про те, що ми в європейських рамках виступаємо за нові санкції, якщо Росія буде намагатися використовувати цей газопровід як зброю», – підкреслила Ангела Меркель.

Вона також повідомила, що нещодавно призначений спеціальний уповноважений німецького уряду щодо забезпечення газового транзиту через Україну Георг Граф Вальдерзее «вже зараз» починає переговори, щоб договір про транзит був продовжений після 2024 року.

«Я з російським президентом говорила про те, що ми хочемо якомога швидше продовжити договір, який триває до 2024 року. Ми будемо говорити про це в Європі і з компаніями, які з цим пов’язані», – пообіцяла Меркель.

«Термінал» писав, газ в Європі на ф’ючерсному ринку дешевшає і вже опустився нижче 500 доларів за тисячу кубометрів після заяви «Газпрому» про можливий обсяг поставок газу по «Північному потоку 2″ в 2021 році, свідчать дані торгів.

