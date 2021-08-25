Нафтогаз уклав трирічні контракти з 480 теплокомуненерго

Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклала договори на поставку газу з 480 виробниками тепла, що становить близько 45% підприємств, що отримували газ від групи в минулому опалювальному сезоні.

Про це йдеться в пресрелізі «Нафтогазу».

Відзначається, що в цілому вже 554 виробника тепла звернулися до «Нафтогаз Трейдингу» для укладення трирічних контрактів на поставку газу.

Лідером за динамікою укладення угод є Волинська область: всі сім підприємств, які виробляють тепло та гарячу воду і співпрацювали з «Нафтогазом» в минулому році, вже мають договори. До першої трійки також увійшли Хмельницька і Черкаська області: там 89% і 73% підприємств, які традиційно співпрацюють з НАК, вже уклали угоди.

У переліку регіонів з низькими показниками з договірної роботи залишаються Одеська, Закарпатська, Полтавська і Харківська області – кількість договорів з підприємствами цих регіонів не перевищує третини від можливого.

У «Нафтогазі» нагадують, що на міжнародних ринках газ продовжує дорожчати, і зараз спотова ціна в Україні більш ніж в два рази перевищує пропозицію від компанії в рамках трирічних контрактів для ТКЕ.

«Фактично компанія закриває за мінімальною ціною весь обсяг газу, який використовують теплокомуненерго для виробництва теплової енергії для потреб населення», – резюмують в НАК.

«Термінал» писав, «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» з 9 серпня пропонує клієнтам підключитися до нового тарифного плану «Комфортний сезон», який передбачає можливість платити за газ рівними частинами щомісяця.

