Нафтогаз уклав трирічні контракти з 480 теплокомуненерго

Обновлено: Август 25, 2021. Тэги: , ,

Нафтогаз уклав трирічні контракти з 480 теплокомуненерго

Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклала договори на поставку газу з 480 виробниками тепла, що становить близько 45% підприємств, що отримували газ від групи в минулому опалювальному сезоні.

Про це йдеться в пресрелізі «Нафтогазу».

Відзначається, що в цілому вже 554 виробника тепла звернулися до «Нафтогаз Трейдингу» для укладення трирічних контрактів на поставку газу.

Лідером за динамікою укладення угод є Волинська область: всі сім підприємств, які виробляють тепло та гарячу воду і співпрацювали з «Нафтогазом» в минулому році, вже мають договори. До першої трійки також увійшли Хмельницька і Черкаська області: там 89% і 73% підприємств, які традиційно співпрацюють з НАК, вже уклали угоди.

У переліку регіонів з низькими показниками з договірної роботи залишаються Одеська, Закарпатська, Полтавська і Харківська області – кількість договорів з підприємствами цих регіонів не перевищує третини від можливого.

У «Нафтогазі» нагадують, що на міжнародних ринках газ продовжує дорожчати, і зараз спотова ціна в Україні більш ніж в два рази перевищує пропозицію від компанії в рамках трирічних контрактів для ТКЕ.

«Фактично компанія закриває за мінімальною ціною весь обсяг газу, який використовують теплокомуненерго для виробництва теплової енергії для потреб населення», – резюмують в НАК.

«Термінал» писав, «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» з 9 серпня пропонує клієнтам підключитися до нового тарифного плану «Комфортний сезон», який передбачає можливість платити за газ рівними частинами щомісяця.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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