У Китаї виявили запаси сланцевої нафти

Фахівці Китайської національної нафтогазової корпорації (CNPC) виявили запаси сланцевої нафти на території дацінскіх нафтогазового родовища.
Обсяг геологічних запасів сировини становить 1,27 млрд тонн, про це пише АНГІ.
Це знаменує собою великий прорив Китаю в розвідці і розробці сланцеву нафту.
Дацінскіх нафтогазове родовище є найбільшим за запасами в Китаї. Воно було виявлено в 1959 році. Запаси нафти в ньому становлять близько 5,7 млрд тонн.
«Термінал» писав, На півночі Китаю почалося будівництво газопроводу. Він пройде від міста Тяньцзінь до нового району Сюн’ань в сусідній провінції Хебей.