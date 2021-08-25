Україна має підтримку США в реформі енергосектору, інтеграції з європейськими ринками та декарборнізації енергетики — Міненерго

Україна має підтримку США в реформі енергетичного сектору, інтеграції української та європейської енергосистем, а також у процесі декарбонізації української енергетики.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко за результатами зустрічі з міністром енергетики США Дженніфер Гренголм.

«У нас є підтримка світового лідера у реформі енрегосектору України, інтеграції до європейських енергоринків, і найважливіше — у процесах декарбонізації української енергетики», — написав Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

Він назвав зустріч із міністром енергетики США «дуже позитивною і конструктивною», зазначивши, що на ній було обговорено результати тристоронньої зустрічі міністрів енергетики США, Німеччини та України, що відбулася напередодні, і конкретні кроки щодо гарантування енергетичної безпеки України.

«У цьому контексті обговорили протидію проекту «Північний потік-2″ і методи запобігання використанню Росією газу як зброї проти України», — зазначив Галущенко.

Водночас він назвав стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату між Україною та США тим інструментом, який допоможе обом державам зміцнити енергетичне співробітництво.

За його словами, на наступній зустрічі у Вашингтоні сторони домовилися детальніше обговорити подальшу співпрацю.

Як повідомлялося, зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Джозефа Байдена у Вашингтоні відбудеться 31 серпня. Передбачено розширений формат, а також зустріч віч-на-віч.

У понеділок, 23 серпня, міністри енергетики США, Німеччини та України на тристоронній зустрічі обговорили загрози, які несе реалізація проекту «Північний потік-2″, повідомив міністр енергетики України Герман Галушенко за результатами зустрічі з Петером Альтмаєром і Дженніфер Гренголм, що відбулася в понеділок під час «Кримської платформи».

Галущенко також акцентував, що сторони детально обговорили питання застосування Третього енергопакета щодо «Північного потоку-2″ й усунення монополії «Газпрому» в постачанні газу, а також «цілу низку кроків, які дійсно можна зробити з точки зору реальних гарантій для України щодо збереження транзиту».

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