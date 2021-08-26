2021-08-26: Ціни на нафту коливаються і не виходять за рамки $69-71 за баррель

Ф’ючерс на нафту Brent з постачанням в листопаді знизився на 0,62%, досягнувши позначки $70,84 за баррель.

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI знизилися в ході азіатських торгів у четвер, пише «Investing.com».

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням в жовтні торгуються за ціною 67,86 дол. За барель, на момент написання даного коментаря опустившись на 0,73%.

Мінімумом сесії виступила відмітка дол. За барель. На момент написання матеріалу нафту WTI знайшла підтримку на рівні 61,74 дол. І опір — на 68,53 дол.

Ф’ючерс на індекс USD, що показує відношення долара США до кошика із шести основних валют, виріс на 0,09% і торгується на позначці 92,915 дол.

Що стосується інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з постачанням в листопаді знизився на 0,62%, досягнувши позначки 70,84 дол. За барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала 2,98 дол. за барель.