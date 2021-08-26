Уряд передав в управління Нафтогаз Тепло арештоване майно двох ТЕЦ на Львівщині 

Обновлено: Август 26, 2021. Тэги: , , ,

Уряд передав в управління Нафтогаз Тепло арештоване майно двох ТЕЦ на Львівщині 

Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією АРМА та Міністерства енергетики щодо передачі в управління ТОВ «Нафтогаз Тепло» арештованого майна єдиних майнових комплексів Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ у Львівській області .

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

«Це рішення дозволить забезпечити стале проходження опалювального періоду в Новояворівську та Новому Роздолі, зокрема уникнути виникнення надзвичайних ситуацій та збоїв у тепло-, енерго- і електропостачанні зазначених населених пунктів», — йдеться у повідомленні.

Згідно з текстом розпорядження, на АРМА покладається обов’язок забезпечити передачу активів ТОВ «Нафтогаз Тепло» відповідно до актів приймання-передачі на період до усунення ризику переривання функціонування обох ТЕЦ. Водночас ТОВ «Нафтогаз Тепло», Міністерство енергетики, Міністерство розвитку громад та територій, а також Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), мають вжити всіх необхідних заходів у межах своєї компетенції для запобігання виникненню вказаних ризиків.

Рішення Кабміну прийняте у рамках особливого порядку відбору управителів для стратегічних та соціально важливих активів, що застосовується в особливих випадках і дає змогу найбільш ефективним державним компаніям на законних підставах та у максимально стислі строки налагодити управління об’єктами критичної інфраструктури. Практичне застосування такого механізму стало можливим завдяки нещодавно ухваленому Парламентом законопроекту 5309, яким внесено зміни до Спеціального закону про АРМА.

«Термінал» писав, підприємство Групи Нафтогаз ТОВ «Нафтогаз Тепло» звернулося до Львівської обласної державної адміністрації з проханням сприяти якнайшвидшій передачі в управління компанії теплових мереж міста Новояворівська, а також іншого майна, яке було арештоване за рішенням суду, але досі не передане АРМА в управління «Нафтогаз Тепла».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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